Antalya'da Taksiciyle Tartışan Yolcu Silahla Tehdit Etti

ANTALYA'da bindiği taksinin şoförü Ahmet Er (40) ile tartışan Haydar Ergin, belinden çıkardığı tabancanın namlusuna mermiyi sürüp, kabzasıyla vurdu. Er'in silahı almak için hamle yapmasıyla ateşlenen tabancadan çıkan kurşun, aracın tavanını deldi. Daha sonra araçtan inip kaçan ve bir sokak ileride yakalanan Ergin, tutuklandı.

Olay, 1 Ekim gecesi Muratpaşa ilçesi Çallı Kavşağı'nda meydana geldi. Güllük Caddesi'nden Haydar Ergin adlı yolcuyu alan taksi şoförü Ahmet Er, nereye gitmek istediğini sordu. Bir süre mahalle aralarında giden taksici Er, kavşağa geldiğinde Ergin'e nerede ineceğini sordu. Haydar Ergin'in işaret ettiği yönde sürmeye devam eden Er, bir sorunu olup olmadığını sordu. Bunun üzerine belinden tabanca çıkaran Ergin, mermiyi namluya sürdü. İki çocuk sahibi olduğunu söyleyen Ahmet Er, kendisinden ne istediğini sordu. Haydar Ergin ise bağırarak Er'in başına tabancanın kabzası ile vurdu. Aracıyla manevra yapan Er, Ergin'in elindeki silahı almak için üzerine atladı. Boğuşma sırasında ateşlenen tabancadan çıkan kurşun, aracın tavanını deldi. Bir süre sonra araçtan inen Haydar Ergin, kaçtı.

Ahmet Er'in durumu ihbar etmesiyle gelen motosikletli polisler, Haydar Ergin'i bir sokak ileride yakaladı. Gözaltına alınan Haydar Ergin, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Haydar Ergin, çıkarıldığı nöbetçi hakimlik tarafından tutuklandı.

Şoför ile Haydar Ergin'in araç içindeki boğuşması, tabancayla tehdit etme anları, araç içi kamerasıyla kaydedildi.