Antalya'da taksiciler ile özel araç sürücüsü arasında müşteri kavgası

Antalya'nın Serik ilçesinde taksiciler ile özel araçla taşımacılık yapan kişi arasında müşteri kavgası yaşandı. Kavgada 4 kişi yere yatırdıkları özel araç sürücüsünü tekmelerle darp etti. O anlar cep telefonu kamerasına saniye yansıdı.

Antalya'nın Serik ilçesinde taksiciler ile özel araçla taşımacılık yapan kişi arasında müşteri kavgası yaşandı. Kavgada 4 kişi yere yatırdıkları özel araç sürücüsünü tekmelerle darp etti. O anlar cep telefonu kamerasına saniye yansıdı.

Kavga, dün akşam saatlerinde Kadriye Mahallesi'nde yaşandı. Henüz isimleri öğrenilemeyen taksiciler ve özel araçla taşımacılık yapan bir sürücü arasında müşteri tartışması yaşandı. Tartışma yerini kısa sürede kavgaya bırakırken taksicilerden 4 kişi yere yatırdıkları diğer sürücüyü tekmelerle darp etti. Uzun süre darp edilen sürücü, araya girenlerin olmasıyla ayağa kalkabildi.

O anlar ise cep telefonu kamerasınca saniye saniye kaydedildi. - ANTALYA