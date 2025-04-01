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Antalya'da Taksi Kazasında Kavga: Öfkeli Sürücü Şoföre Saldırdı

Antalya'da Taksi Kazasında Kavga: Öfkeli Sürücü Şoföre Saldırdı
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Antalya'nın Serik ilçesinde ticari taksi ve VIP minibüsün karıştığı kaza sonrasında öfkeli minibüs sürücüsü, taksi şoförüne saldırdı. Vatandaşlar araya girerek sürücüyü sakinleştirmeye çalıştı.

Antalya'da ticari taksi ve bir aracın karıştığı kaza sonrası öfkeli sürücü, taksi şoförüne tekme tokat saldırdı. Vatandaşlar öfkeli sürücüyü güçlükle sakinleştirirken, yaşananlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Kaza, Serik ilçesi D-400 karayolu üzerinde meydana geldi. Sürücüsü ve plakası öğrenilemeyen ve aynı istikamete seyir halindeki ticari taksi ve VIP minibüs çarpıştı. Kaza sonrası öfkeli minibüs sürücüsü, diğer araç sürücüsüne tekme tokat saldırırken, vatandaşlar öfkeli sürücüyü uzun süre sakinleştirmeye çalıştı. Sürücülerin kavga anı bir vatandaşın cep telefonu kamerası tarafından kaydedildi. Kaza sonrası ihbar üzerine olay yerine 112 sağlık ve polis ekipleri sevk edilirken, taraflar birbirinden şikayetçi oldu. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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