Antalya'da Takla Atan Otomobilden Yaralı Olmadan Kurtuldular

Antalya'nın Serik ilçesinde takla atan otomobilde bulunan sürücü ve yolcu, kazadan şans eseri yara almadan kurtuldu.

Kaza, dün akşam saat 20.00 sıralarında Belpınarı Mahallesi'nde meydana geldi. Henüz ismi öğrenilemeyen sürücü idaresindeki 07 CEF 068 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarında bulunan şarampolde takla atarak durdu. Araçta bulunan sürücü ve yanında bulunan kadın yolcu takla atan araçtan kendi imkanları ile yara almadan çıktı. - ANTALYA