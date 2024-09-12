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Antalya'da takla atan otomobildeki genç sürücü kazayı burnu bile kanamadan atlattı

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Antalya'nın Serik ilçesinde meydana gelen trafik kazasında otomobil takla atarak boş araziye yuvarlandı. Genç sürücü kazayı yara almadan atlattı. Kaza anı güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

Antalya'nın Serik ilçesinde takla atan otomobildeki genç sürücü, kazayı burnu bile kanamadan atlattı. Kaza anı güvenlik kamerası tarafından anbean kaydedildi.

Kaza, Orta Mahalle Kız Deresi yolunda saat 15.15 sıralarında meydana geldi. Seyir halindeki 07 BBM 147 plakalı otomobil, Y.T.'nin direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu takla atarak boş araziye yuvarlandı. Kaza ihbarı üzerine olay yerine 112 sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Otomobil sürücüsü Y.T. kaza sonrası vatandaşların yardımı ile araçtan çıkartılırken, kazayı yara almadan atlattı. Ehliyetsiz ve 17 yaşında olduğu öğrenilen Y.T., kaza sonrası ailesiyle birlikte ifadesi alınmak üzere polis karakoluna götürüldü.

Vatandaşlar kurtarmak için seferber oldu

Öte yandan kaza anı güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi. Görüntülerde aracın yoldan çıkarak boş araziye savrulup takla atması ve çevredeki vatandaşların genç için seferber olduğu anlar yer aldı. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Güvenlik Kamerası Otomobil antalya trafik Kaza

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