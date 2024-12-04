Üye Girişi
Haberler
Yerlikaya: Van Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan'ın seçilme haklarının bulunmadığı kesinleşti

Bir büyükşehire daha kayyum mu atanıyor? Bakan Yerlikaya sinyali verdi

 Rusya'dan Suriye'deki gelişmelerle ilgili yeni açıklama: Türkiye ile yakın temastayız

Rusya'dan sınırımızı kan gölüne çeviren savaşla ilgili yeni açıklama

 Esad rejimi, Doğu Guta'da eli silah tutanları gözaltına almaya başladı

Günden güne değişen harita Esad'ın uykularını kaçırdı
DEM Partili Gülistan Kılıç Koçyiğit, Halep Kalesi'ne Türk bayrağı asılmasından rahatsız

Asılan bayraktan rahatsız olan biri var: Halep kimin toprağı?

Antalya'da Takla Atan Hafif Ticari Araçta 3 Yaralı

Antalya'da Takla Atan Hafif Ticari Araçta 3 Yaralı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Antalya'da bir hafif ticari araç, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu takla attı. Kazada 5 kişi yola savrulurken, 3 kişi yaralandı. Olay anına ait güvenlik kamerası görüntüleri de ortaya çıktı.

Antalya'da takla atan hafif ticari araçtaki 5 kişinin yola savrulup 3 kişinin yaralandığı kazanın güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde aracın takla attıktan sonra sürüklenerek uzun bir sürre dönmesi yer aldı.

Kaza, Muratpaşa ilçesi İsmet Gökşen Caddesi'nde sabah saatlerinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, Akcan H.K. idaresindeki 16 ARK 89 plakalı hafif ticari araç, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüjdeki bordür taşlara vurdu, ardından takla atarak sürüklendi. Kazada araçtaki 5 kişi yola savruldu. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada Yusuf E.G., Selman B.G. ve Kaan G. yaralanırken, sürücü ile ismi öğrenilemeyen diğer genç hafif sıyrıklarla kazayı atlattı.

"Kardeşlerime bir şey olmasın, ben öleyim"

Yaralanan arkadaşlarının bir an olsun başından ayrılmayan 2 genç, sağlık ekiplerine zaman zaman zor anlar yaşattı. Sağlık ekiplerinden bilgi almaya çalışan gençlerden biri, "Ağabey bu kan kaybı ne? Ne olur bir şey söyle, bir şeyi var mı? Kardeşlerime bir şey olmasın, ben öleyim. Ben niye yaşıyorum" dedi.

Gençler, arkadaşlarının uyumaması için de, "Ağabeyim uyan. Allah için uyuma. Ne olur ses ver" şeklinde telkinde bulundu.

Ekiplerin ilk müdahalesinin ardından yaralılar, ambulansla çevredeki hastanelere kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaza anı kamerada

Öte yandan kazayı ilişkin güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücünün kullandığı aracın, refüjdeki bordür taşlara vurup ters dönmesi ve sürüklenerek uzun bir süre döndüğü anlar yer aldı. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
img

Asılan bayraktan rahatsız olan biri var: Halep kimin toprağı?
img

Okulda kimyasal madde paniği
img

İşte meslek meslek zamlı maaşlar
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Son Dakika Haberleri

ASAT Antalya su kesintisi! Kepez, Alanya, Konyaaltı 4-5 Aralık Antalya su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? Gaziantep GASKİ su kesintisi! Şahinbey, Nizip, İslahiye 4-5 Aralık GASKİ su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? Adana ASKİ su kesintisi! 4-5 Aralık Seyhan, Çukurova, Sarıçam su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? Yabani ne zaman final yapacak? Final bölümü belli oldu CANLI maç izle! (ŞİFRESİZ) Canlı şifresiz donmadan HD maç izle! 4 Aralık günün maçları nereden izlenir? 5 Aralık 2024 Günlük Burç Yorumları! Boğa, Kova, İkizler, Başak burcu yorumu! 5 Aralık AŞK, EVLİLİK, KARİYER, SAĞLIK burç yorumları A SPOR CANLI İZLE! ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI maçları HD, şifresiz, donmadan izleme linki Roblox ne zaman açılacak? Roblox açılacak mı? Roblox erişim engelinde son durum! ANTALYA'DA DEPREM! Deprem mi oldu? AFAD ve Kandilli Rasathanesi deprem raporları! SON DAKİKA: Deprem mi oldu? Deprem nerede oldu, büyüklüğü kaç? Dünya Madenciler Günü Kutlaması
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.