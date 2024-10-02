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Antalya'da Takla Atan Araçta Sürücü Burnu Bile Kanamadan Kurtuldu

Antalya'da Takla Atan Araçta Sürücü Burnu Bile Kanamadan Kurtuldu
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Antalya'nın Kepez ilçesinde, direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü Can B., refüje çarparak takla atan aracından burnu bile kanamadan çıktı. Kazanın ardından sağlık ekipleri olay yerine sevk edildi.

Antalya'da direksiyon hakimiyetini kaybeden araç sürücüsü yol kenarındaki refüje çarptıktan sonra takla attı. Araç sürücüsü kazayı burnu bile kanamadan atlattı.

Kaza, saat 10.30 sıralarında Antalya'nın Kepez ilçesi Dumlupınar Bulvarı üzerinde meydana geldi. Seyir halindeki Can B.'nin kullandığı 07 ASY 11 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu önce yol kenarındaki refüje çarptı. Çarpmanın etkisiyle yan yatan araç, bir süre sürüklendikten sonra yan yol ayrımına çarparak durabildi. Kazayı gören diğer sürücülerin haber vermesi üzerine olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada burnu bile kanamadı

Kendi imkanlarıyla araç içerisinden çıkan Can B., kazayı burnu bile kanamadan atlattı. Konfeksiyon işi ile uğraştığı öğrenilen otogara malzeme almaya giderken kazanın gerçekleştiği öğrenilirken, oğlunun kaza yaptığını öğrenen Can B.'nin babası olay yerine geldi. Trafik ekipleri olayla ilgili soruşturma başlatırken Can B.'nin bir hafta sonra düğünü olduğu öğrenildi. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

antalya Kepez

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