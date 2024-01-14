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Antalya'da SUV Tipi Araç Uçuruma Yuvarlandı

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Antalya'da Saklıkent turizm merkezinde meydana gelen kazada, SUV tipi araç 30 metre yükseklikten uçuruma yuvarlandı. Araçtaki 2 kişi kazayı yara almadan atlattı ve kaza anı kameraya yansıdı.

Antalya'da SUV tipi araç uçuruma yuvarlandı. 30 metre yükseklikten aşağı uçan araçtaki 2 kişi kazayı yara almadan atlatırken, kaza anı kameraya yansıdı.

Olay, bugün Saklıkent turizm merkezinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, sürücüsü öğrenilemeyen ve içerisinde 2 kişinin olduğu 34 DP 4550 plakalı SUV tipi araç bir anda uçurumdan aşağı uçtu. Yaklaşık 50 metre yükseklikten aşağı uçan araçtaki kişilerin yardımına vatandaşlar koştu. Kazayı yara almadan atlatan 2 kişi vatandaşlar tarafından bulundukları yerden çıkarıldı. Kaza anı kameralara da yansıdı.

Jandarma ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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