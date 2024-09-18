Antalya'da Sürücü, El Frenini Çekmeyince Ayağını Sıkıştırdı

Antalya'da bir sürücü, el frenini çekmediği aracı ayağıyla durdurmaya çalışırken ayağını iki araç arasında sıkıştırdı. Çevredeki vatandaşların yardımı ile sıkıştığı yerden kurtarıldı.

Edinilen bilgiye göre kaza, Manavgat Bahçelievler Mahallesi 5001 Sokak üzerinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, 35 BAU 914 plakalı hafif ticari aracı rampa aşağı park eden ve araçtan inen araç sürücüsü Ahmet Coşkun, aracının el frenini çekmeyi unutunca araç rampa aşağı hareket etmeye başladı. Aracı durdurmaya çalışan Coşkun, bir başka araca çarpmaması için araya ayağını koyduğu sırada ayağı iki aracın arasında sıkıştı. Çevredekilerin yardımıyla sıkıştığı yerden çıkarılan Coşkun, sağlık ekibinin olay yerindeki müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. - ANTALYA