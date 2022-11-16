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Antalya'da şüpheli paket polisi alarma geçirdi

3. Sayfa Haberleri

Antalya'da şüpheli paket polisi alarma geçirdi Antalya'da vatandaşların şüphelenerek polise bildirdiği ve bomba imha uzmanı tarafından kontrol edilen çanta boş çıktı.

Antalya'da şüpheli paket polisi alarma geçirdi

ANTALYA - Antalya'da vatandaşların şüphelenerek polise bildirdiği ve bomba imha uzmanı tarafından kontrol edilen çanta boş çıktı.

Olay, Muratpaşa ilçesi Elmalı Mahallesi 7 sokak üzerinde meydana geldi. Sokaktan geçen vatandaşlar kaldırım üzerinde duran bir çanta olduğunu görerek polis ekiplerine bildirdi. İhbarın ardından olay yerine gelen ekipler, sokağı güvenlik şeridi ile kapatarak bomba imha uzmanlarına haber verdi. Bomba imha uzmanı tarafından yapılan kontrolde çantanın içerisinin boş olduğu görüldü. O anları vatandaşlar ise meraklı gözler ile izledi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Antalya 3. Sayfa Haberler

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