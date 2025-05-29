Antalya'da Sulama Kanalında Boğulma Tehlikesi: Tüp Dağıtımcısı Çocuğu Kurtardı

Antalya'da Sulama Kanalında Boğulma Tehlikesi: Tüp Dağıtımcısı Çocuğu Kurtardı
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Antalya'nın Manavgat ilçesinde 13 yaşındaki Suriye uyruklu Muhammed Yalı, DSİ'ye ait sulama kanalına girerek boğulma tehlikesi yaşadı. Yoldan geçen tüp dağıtımcısı Hasan Gün, çocuğu suyun dibinden kurtararak ilk müdahaleyi yaptı. Muhammed, hastaneye kaldırıldı.

Antalya'da DSİ'ye ait sulama kanalına giren ve suyun dibinde hareketsiz kalan 13 yaşındaki Suriye uyruklu çocuğu o sırada tesadüfen yoldan geçmekte olan tüp dağıtıcısı kurtardı. Kalbi duran ve sağlık ekipleri tarafından yeniden hayata döndürülen küçük çocuk hastaneye kaldırıldı.

Manavgat ilçesi Emek Mahallesi Emek Camii önünde meydana gelen olayda, 2 arkadaşıyla birlikte DSİ'ye ait sulama kanalına giren 13 yaşındaki Suriye uyruklu Muhammed Yalı, kanala atladığı anda suyun dibine battı. Yanındaki arkadaşları, Muhammed'in suyun yüzüne çıkmaması üzerine olay yerinin yakınındaki araçta bulunan Hasan Gün'den yardım istedi. Hiç düşünmeden kanala giren Hasan Gün, su içerisinde hareketsiz vaziyetteki küçük çocuğu kanaldan çıkartarak ilk müdahaleyi yaptı.

Sudan çıkartıp ilk müdahaleyi yaptı

112 Acil Çağrı Merkezine gelen ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekibi yaptıkları müdahale ile talihsiz çocuğun duran kalbini yeniden alıştırırken, çocuk Manavgat Devlet Hastanesine kaldırıldı. Hayati tehlikesi bulunan Muhammed Yalı, Antalya Şehir Hastanesine sevk edildi. Tüp dağıtımı yaparken yorulduğunu ve biraz dinlenmek için Emek Camii'nin önüne aracı çektiğini belirten Hasan Gün "2 çocuk arkadaşlarının kanalda boğulduğunu söyleyince hiç düşünmeden üzerimi bile çıkarmadan kanala girdim. Çocuk, yüzüstü hareketsiz bir şekilde suyun dibinde yatıyordu. Kucaklayıp sudan çıkardım. Ağzından köpük ve kan geliyordu. Müdahale etmeye çalıştım. Ambulans geldi ve çocuğu ambulansa alıp götürdüler" dedi. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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