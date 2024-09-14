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Antalya'da Sulama Kanalına Uçan Otomobildeki Sürücü ve Arkadaşı Yaralanmadı

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Antalya'nın Serik ilçesinde bir otomobil sulama kanalına düştü, ancak sürücü ve yanındaki arkadaşı kazayı yara almadan atlattı. Olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Antalya'nın Serik ilçesinde sulama kanalına uçan otomobildeki sürücü ile yanınki arkadaşı, kazayı yara almadan atlattı.

Kaza, Serik ilçesi Çandır mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, A.E.A. idaresindeki 06 BG 3138 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarındaki sulama kanalına düştü. Sürücü ve yanındaki arkadaşı F.Ç. kendi imkanları ile otomobilden çıkarken, kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sürücü ve arkadaşı kazayı yara almadan atlattı, araç ise vinç yardımıyla kanaldan çıkartıldı.

Araç kanalın içerisinden çekici ile çıkartıldı. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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