Üye Girişi
Haberler

Antalya'da Suç Örgütüne Polis Operasyonu: 72 Şüpheli Yakalandı

Antalya'da Suç Örgütüne Polis Operasyonu: 72 Şüpheli Yakalandı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Antalya'da esnafları tehdit ederek para talep eden suç örgütüne yönelik gerçekleştirilen operasyonda 72 şüpheli yakalandı, bunlardan 65'i tutuklandı. Operasyonda çok sayıda silah ve uyuşturucu malzemesi ele geçirildi.

Antalya'da esnafları tehdit edip para talep eden, kabul etmeyen esnafın dükkanlarına suç kaydı bulunan yaşı küçük şahısları tetikçi kullanarak silahlı saldırı gerçekleştirenlere yönelik polis operasyon gerçekleştirdi. Operasyona yakalanan 72 şüpheliden 65'i tutuklanırken, şüphelilerin saldırı anları ve operasyondan görüntüler kameralara yansıdı.

Antalya Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, suç örgütlerinin faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve önlenmesine yönelik çalışmalarını sürdürüyor. Ekipler bu kapsamda, son zamanlarda, suç örgütü adı kullanılarak yurtdışından yabancı menşeili telefon hatları üzerinden kentte esnaflık yapan vatandaşları arayıp, korku ve panik havası oluşturarak tehditle para talebinde bulunulduğu tespit etti.

Yaşı küçük şahısları tetikçi olarak kullanmışlar

Yine aynı şahısların, para talebini kabul etmeyen esnafa yönelik ise internet tabanlı haberleşme platformları aracılığıyla irtibata geçtikleri, uyuşturucu kullanıcısı, madde bağımlısı, hırsızlık ve cinsel gibi adli suçlardan kaydı yaşı küçük şahısları tetikçi olarak kullanarak, 'tehdit, yağma, mala zarar verme, yaralama ve işyeri kurşunlama' gibi olayları gerçekleştirdikleri veya gerçekleştirmeye çalıştıkları belirlendi.

65 şahıs tutuklandı

Ekipler bunun üzerine gerçekleştirdikleri operasyonda, 72 şüpheliyi yakaladı. Haklarında adli işlem başlatılan şüphelilerden 65'i sevk edildikleri adli makamlarca tutuklandı.

Çok sayıda malzeme ele geçirildi

Operasyon çerçevesinde yapılan aramalarda ise 2 el bombası, 32 ruhsatsız tabanca, 1 adet Akrep olarak tabir edilen tam otomatik silah, 4 balistik yelek, 5 tüfek, bin 665 adet tabanca ve uzun namlulu tüfek fişeği, 1 muşta, 1 sallama olarak tabir edilen bıçak, 2 kar maskesi 1 silah susturucu aparatı, 3 hassas terazi, uyuşturucu madde paketlemede kullanılan pres makinesi, 4 motosiklet ve 1 çalıntı otomobil ele geçirildi. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
YKS, 21-22 Haziran 2025'te yapılacak

YKS tarihleri belli oldu

 Donald Trump, Elon Musk'ı bakan yaptı

Trump resmen duyurdu! İşte Elon Musk'ın yeni görevi

 Narin Güran'ın katil zanlısı Salim Güran'a 1 milyon 698 bin lira para cezası verildi

Narin davası sürerken amca Salim Güran başka bir suçtan ceza yedi
İki ünlü markanın balları sahte çıktı

İki ünlü markanın balları sahte çıktı
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Son Dakika Haberleri

Ehliyet yenileme ücreti, harcı ne kadar 2024? Ehliyet yenileme kaç günde gelir, son tarih ne zaman? YKS NE ZAMAN YAPILACAK? 2025 YKS tarihi açıklandı mı? OKULLAR NE ZAMAN AÇILIYOR? Ara tatil hangi tarihte bitiyor, son gün ne zaman? KPSS tercihleri ne zaman? KPSS Ortaöğretim, Ön Lisans ve Lisans tercih dönemi başladı mı? KPSS tercih kılavuzu! Fenerbahçe-Zenit maçı ne zaman? Fenerbahçe Zenit maçı saat kaçta, hangi kanalda? Az önce deprem mi oldu? 13 Kasım en son depremler kaç şiddetinde oldu? Kandilli Rasathanesi ve AFAD deprem listesi! Balları sahte çıkan markalar hangileri? Tarım ve Orman Bakanlığı güncel taklit ve tağşiş listesi! Dünya İyilik Günü mesajları ve sözleri! 13 Kasım Dünya İyilik Günü önemi nedir? Jake Paul kimdir? Jake Paul kaç yaşında, nereli? Jake Paul'un hayatı ve kariyeri... Ajet uçak bileti kampanyası ne zaman, hangi tarihlerde? Ajet kampanya şartları nedir, nasıl kullanılır? Memur zam oranı tahminleri! 2025 Ocak en düşük memur maaş zammı ne kadar olacak? 4 aylık enflasyon farkı yüzde kaç oldu?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.