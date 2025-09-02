Antalya'da Suç Örgütüne Operasyon: 6 Şüpheli Yakalandı

Antalya'da suç örgütlerinin adını kullanarak iş yerlerinden haraç isteyen, istenilen para ödenmediğinde ise tetikçiler aracılığı esnafın iş yerini kurşunlayan 6 şüpheli yakalandı. Şahıslardan 5'i çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Antalya Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafında suç örgütlerinin faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve önlenmesine yönelik yapılan çalışmalarda; "Çirkinler" ve "Casperlar" isimli Silahlı Suç Örgütlerinin adı kullanılarak, yabancı menşeili telefon hatları üzerinden, esnaflık yapan şahısların aranarak haraç istenildiği, istenilen para ödenmediğinde ise örgüt tarafından gönderilen tetikçilerin esnaflara ait iş yerini kurşunladığı tespit edilmesi üzerine operasyon düzenlendi.

5 kişi tutuklandı

Silahlı suç örgütü faaliyetine karıştıkları tespit edilen şahıslara yönelik düzenlenen operasyonlarda 6 şüpheli şahıs yakalanırken, Yapılan aramalarda; 1 adet ruhsatsız tabanca, 1 adet şarjör ile 5 adet fişek ele geçirildi. "Nitelikli Yağmaya Teşebbüs", "Genel Güvenliğin Kasten Tehlikeye Sokulması", "Tehdit", "Mala Zarar Verme", "İşyeri Kurşunlama" ve "6136 Sayılı Kanun'a Muhalefet Etmek" suçlarından adli makamlara sevk edilen 6 şahıstan 1'i adli kontrol kararı ile serbest bırakılırken, 5 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi. - ANTALYA