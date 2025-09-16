Antalya'da Su Tankeri ile Motosiklet Çarpıştı: Anne ve İki Çocuğu Yaralandı

Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde su tankeri ile motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında anne ve 2 çocuğu yaralandı.

Kaza, Cumhuriyet Mahallesi D-400 kara yolunda, asfalt çalışmasının sürdüğü ve trafiğin tek şeritten sağlandığı noktada meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, seyir halindeki 07 CAC 533 plakalı su tankeri, aynı yönde ilerleyen A.Y. yönetimindeki 07 MFY 60 plakalı motosikletle çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle tanker önünde sıkışan motosikletin sürücüsü anne A.Y. ile motosiklette yolcu olarak bulunan çocukları G.Y. ve D.Y. yaralandı.

Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılara ilk müdahale olay yerinde yapıldıktan sonra Gazipaşa Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı. - ANTALYA