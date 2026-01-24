Haberler

Kardeşleri ve arkadaşlarıyla oynarken tahliye kanalına düşen 3 yaşındaki Berra hayatını kaybetti

Kardeşleri ve arkadaşlarıyla oynarken tahliye kanalına düşen 3 yaşındaki Berra hayatını kaybetti
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Antalya'nın Aksu ilçesinde 3 yaşındaki Berra Berhu, oyuncu arkadaşı ve kardeşleriyle oynarken su tahliye kanalına düştü. Acil ekipler tarafından yapılan çalışmalar sonucu minik kız çocuğunun cansız bedenine ulaşıldı.

Antalya'nın Aksu ilçesinde kardeşleri ve mahalleden arkadaşlarıyla oynadığı sırada dengesini kaybeden 3 yaşındaki kız çocuğu, su tahliye kanalının içine düştü. Menfezde yapılan çalışma sonucu minik kız çocuğunun cansız bedenine ulaşıldı.

Olay, Aksu ilçesi Boztepe Mahallesi 35020 Sokak'ta öğle saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yabancı uyruklu 3 yaşındaki Berra Berhu, mahallede kardeşleri ve arkadaşlarıyla oynadığı sırada dengesini kaybederek su tahliye kanalının içine düştü. Çocuğun menfeze düştüğünü gören çevredeki vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine AFAD, itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Suya kapılan küçük çocuğun ailesi de zaman kaybetmeden kendi imkanlarıyla menfeze girerek Berhu'yu çıkarmaya çalıştı ancak çabalar sonuçsuz kaldı.

Ekipler, çocuğun bulunduğu menfeze ulaşabilmek için kırma ve açma çalışmalarını sürdürürken, olay yerinde güvenlik önlemleri alındı. Kurtarma çalışmalarının sürdüğü bölgede aile endişe içinde çocuğun kurtarılmasını beklerken, ekipler minik yavrunun bedenine ulaştı. Sağlık ekiplerince ambulansa alınan küçük çocuğun hayatını kaybettiği belirtildi.

Olay yerine Cumhuriyet Savcısı ve Olay Yeri İnceleme ekiplerinin incelemesinin ardından talihsiz çocuğun cenazesi adli tıp morguna kaldırıldı. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa
Tutanaklara yansıdı: İşte Öcalan'ın 'PKK'nın başındaki Türk' dediği isim

İşte Öcalan'ın "PKK'nın başındaki Türk" dediği isim
Trump şaşkınlıkla izlemişti: Bakan Fidan zirveye damga vuran detayı anlattı

Trump şaşkınlıkla izlemişti: Bakan Fidan'a canlı yayında o an soruldu
ABD'de 'felç edici buz fırtınası' alarmı! Marketler talan edildi, Haberler.com Washington Temsilcisi o anları aktardı

Ülke felaketi bekliyor! Market raflarında tek bir ürün kalmadı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Savaş çanları çalıyor! İran'dan son dönemlerin en sert mesajı: Başka seçeneğimiz yok

Savaş çanları çalıyor! İran'dan son dönemlerin en sert mesajı
Giden gidene! Süper Lig devinde bir ayrılık daha

Giden gidene! Süper Lig devinde bir ayrılık daha
Bebek Otel'de kriz! Ali Koç, Okan Buruk'a ''Senin de sıran gelecek'' demiş

Ali Koç, Okan Buruk'a parmak salladı: Senin de sıran gelecek
Türk futbolseverleri kızdıran kare

Türk futbolseverleri kızdıran kare
Savaş çanları çalıyor! İran'dan son dönemlerin en sert mesajı: Başka seçeneğimiz yok

Savaş çanları çalıyor! İran'dan son dönemlerin en sert mesajı
Afrika Uluslar Kupası Şampiyonu Sadio Mane'yi krallar gibi karşıladılar

Şampiyon olunca krallar gibi karşılandı
Galatasaray, Uğurcan'dan sonra Trabzonspor'dan bir ismi daha alıyor

Galatasaray Uğurcan'dan sonra Trabzonspor'dan bir ismi daha alıyor