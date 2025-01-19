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Antalya'da Sprey Kutusu Patlaması Yangın Çıkardı

Antalya'da Sprey Kutusu Patlaması Yangın Çıkardı
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Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde bir apartmanın balkonunda sprey kutularının patlaması sonucu çıkan yangın, mahallede paniğe yol açtı. Patlama sonrası apartmandaki sakinler sokağa döküldü. İtfaiye ekiplerinin zamanında müdahalesiyle yangın büyümeden söndürüldü.

Antalya'da bir evin balkonunda sprey kutularının patlaması sonucu çıkan yangın, mahalle sakinlerini sokağa döktü. Patlamanın ardından çıkan yangın itfaiye tarafından büyümeden söndürülürken, evde büyük korku yaşayan 2 kadın sarılarak birbirlerini sakinleştirmeye çalıştı.

Olay, saat 12.00 sıralarında Muratpaşa ilçesi Yıldız Mahallesi 228. Sokak'taki bir apartmanın 1. katındaka dairede meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, evin balkonundan gelen şiddetli patlama sesi üzerine apartman sakinleri durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Bu sırada apartmandaki vatandaşlar panikle kendilerini sokağa attılar. Verilen adrese gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile balkonda sprey kutularının patlaması sonucu meydana gelen yangın büyümeden söndürüldü.

Anne ve kızı büyük korku yaşadı

Olay sırasında evde bulunan ve büyük korku yaşayan anne ile kızı, sağlık ekipleri tarafından ayakta tedavi edildi. Dumandan etkilenen ve birbirlerini sarılarak sakinleşmeye çalışan iki kadından İnci Öztürk, "Balkonda bir şey patladı. Biz de ne olduğunu bilmiyoruz. İlk aklımıza gelen balkonda küçük tüplerimiz vardı. Onlar patladı zannettik ama tüp değilmiş. Sprey kutusu gibi bir şey patlamış. Yüksek bir sesle patladı, alev çıktı bir anda" diyerek yaşadıkları korku dolu anları anlattı.

Apartman sakinlerinden Hediye Kulak ise, "Büyük bir sesle iki sefer patladı. Biz de korktuk, hemen koştuk itfaiyeyi aradık. Elimizden bir şey gelmedi. Kendilerine bir şey olacak diye korktuk ama bir şey yok" dedi. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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