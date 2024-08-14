Üye Girişi
Haberler

Antalya'da Sportif Dalış Yapan Dalgıçlar Su Altında Ceset Buldu

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde sportif amaçlı dalış yapan dalgıçlar, su altında kayalara takılmış vaziyette bir şahsın cansız bedenini buldu. Deniz Polisi ve Sahil Güvenlik ekipleri olay yerine gelerek inceleme başlattı.

Antalya'da sportif amaçlı dalış yapan dalgıçlar su altında ceset buldu. Deniz Polisi ve Sahil Güvenlik ekipleri tarafından su altından cansız bedeni çıkartılan şahsın ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla inceleme başlatıldı.

Olay, saat 12.30 sıralarında Antalya'nın Muratpaşa ilçesi Konyaaltı Sahil bandında bulunan falezlerde meydana geldi. Sportif amaçlı dalış yapan iki dalgıç, falezlerin alt kısmında su altında kayalara takılmış vaziyette bir şahsın cansız bedeni ile karşılaştı. Hemen su yüzeyine çıkan ve falezlerin üst kısmında bulunan işletmedeki vatandaşlara seslenen dalgıçlar 112'yi aramalarını istedi. Olayın 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesinin ardından bölgeye Antalya Emniyet Müdürlüğü Deniz Liman Şube Müdürlüğü'ne bağlı Deniz Polisi ve Sahil Güvenlik ekipleri geldi.

Üzerinde kıyafetleri ile bulundu

Sahil Güvenliğe bağlı dalgıçlar tarafından su altından çıkartılarak tekneye alınan şahsın cansız bedeni Kaleiçi Yat Limanı'na getirildi. Üzerinde kıyafetleri olduğu görülen şahsa yapılan üst aramasında Ahmet Göçer'e (22) ait kimlik çıktı. Yaklaşık 12 saattir su altında olduğu değerlendirilen Göçer'in cansız bedeni Olay Yeri İnceleme ekiplerinin çalışmasının ardından kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Muratpaşa İnceleme 3-sayfa antalya 3.Sayfa Güncel Haberler

500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Kandıra'da denize girmek yasak mı, ne zamana kadar? Kocaeli Kandıra'da denize girmek neden yasak? CMV nedir? CMV virüsü bulaşıcı mı, nasıl bulaşır? CMV enfeksiyonu belirtileri neler? Green Card başvurusu ne zaman? Green Card başvurusu nasıl yapılır? Pegasus Ağustos 2024, 9 Euro kampanyası ne zaman? Pegasus yurt dışı kampanyaları hangi ülkelerde geçerli? #9992 İBB burs başvurusu ne zaman 2024? 2024-2025 İBB burs başvuru şartları neler? İBB burs başvurusu nasıl, nereden yapılır? Instagram çöktü mü, sorun nedir? Bugün 14 Ağustos Instagram sorun mu var? Instagram öne çıkanlar gözükmüyor! Instagram'da sorun mu var? 14 Ağustos Döviz Kuru: Dolar, Euro ne kadar? CANLI Döviz Kuru! Dolar, Euro kaç TL? Gelinim Mutfakta saat kaçta başlıyor? Gelinim Mutfakta hangi gün, hangi saatte yayınlanıyor? Can Atalay olayı ne? Can Atalay'ın milletvekilliği düşürüldü mü? Can Atalay neden hapiste? Erden Timur kimdir, nereli, kaç yaşında? Erden Timur ne iş yapıyor, evli mi, çocuğu var mı? YKS BOŞ KONTENJANLAR: 2- 4 yıllık bölümler boş kontenjanlar açıklandı mı? Memura ek ikramiye yattı mı, ne zaman yatacak? Memura ikramiye hangi tarihte, ayın kaçında yatacak? Ali Karacan kimdir, nereli? Ali Karacan ne iş yapıyor? Galatasaray- Young Boys maçı hangi kanalda yayınlanacak? Galatasaray- Young Boys maçı şifresiz mi? Nasuh tövbesi nedir? Nasuh tövbesi nasıl yapılır, ne anlama gelir? İSKİ BARAJ DOLULUK ORANI 2024: Barajların aktif doluluk oranı nedir? İstanbul baraj doluluk oranı! 2025 Ramazan Bayramı ne zaman? Ramazan ne zaman başlıyor? 2025 DİNİ GÜNLER TAKVİMİ Koç burcunun yönetici gezegeni ne? Koç burcunu hangi gezegen yönetiyor? Kim Milyoner Olmak İster Kenan İmirzalıoğlu neden yok, ayrıldı mı? Kim Milyoner Olmak İster'in yeni sunucusu kim? 2024 UEFA Avrupa Ligi kura çekimi ne zaman? Fenerbahçe Avrupa Ligi kura çekimi ne zaman yapılacak?
title