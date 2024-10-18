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Antalya'da Sosyal Medya Tartışması Cinayetle Sonuçlandı

Antalya'da Sosyal Medya Tartışması Cinayetle Sonuçlandı
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Antalya'da çiçekçilik yapan iki kişi arasında sosyal medyada fotoğraf paylaşımı nedeniyle çıkan tartışma kanlı bir olaya dönüştü. Eşref Yunus Yıldırıcı, aldığı yumruk darbesiyle komalık olup beyin ölümü gerçekleştirdi ve hayatını kaybetti.

Antalya'da çiçekçilik ile uğraşan iki kişinin 'sosyal medyada fotoğraf paylaşma' iddiasıyla girdiği tartışma sonucu aldığı yumruk darbesiyle komalık olup beyin ölümü gerçekleşen Eşref Yunus Yıldırıcı hayatını kaybetti. Yıldırıcı'nın cenazesi hastane morgundan alınıp Adli Tıp Kurumu morguna sevk edildi.

Olay, 12 Ekim Cumartesi günü Antalya'nın Kepez ilçesi Altınova Düden Mahallesi Andızlı Sokak üzerinde bulunan toptan çiçek satışı yapılan bir işletmede meydana geldi. İddiaya göre, Kıvanç Ş.'nin (34) yabancı uyruklu olduğu öğrenilen eşi tarafından sosyal medya hesabından paylaşılan çiçek buketi fotoğrafları, Eşref Yunus Yıldırıcı'nın (29) kız kardeşi F.Y. tarafından ekran görüntüsü alınarak işletmeye ait sosyal medya hesabından paylaşıldı. Fotoğrafı fark eden Kıvanç Ş. ile Eşref Yunus Yıldırıcı arasında fotoğrafın paylaşımı nedeniyle tartışma yaşandı.

Tek yumrukla komalık etti

Eşref Yunus Yıldırıcı, Kıvanç Ş.'den özür dileyerek fotoğrafları sosyal medyadan sildi. Ancak fotoğrafların paylaşılmasına sinirlenen Kıvanç Ş., akşam saatlerinde Yıldırıcı'nın bulunduğu çiçek deposuna gitti. Eşref Yunus Yıldırıcı ile birlikte deponun içine giren Kıvanç Ş. bir anda Yıldırıcı'ya yumruk attı. Kıvanç Ş., yere yığılan Yıldırıcı'ya tekme atmaya devam ederken, tüm yaşananlar güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Olayda Yıldırıcı aldığı yumruk darbesi ile bir anda yere yığılırken öfkesi dinmeyen Kıvanç Ş.'nin vurmaya devam ettiği, bu sırada işletme sahibi A.O.'nun içeri girip Kıvanç Ş.'yi sakinleştirerek uzaklaştırmaya çalıştığı gözlendi.

Yumruk atan tutuklandı

Olayın 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesi üzerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Bilinci kapalı olan Eşref Yunus Yıldırıcı, 112 Acil Sağlık ekipleri tarafından ambulansla Kepez Devlet Hastanesi'ne kaldırılırken, Kıvanç Ş. ise olay yerine gelen devriye ekipleri tarafından gözaltına alınarak polis merkezine götürüldü. Kıvanç Ş., polis merkezindeki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Beyin ölümü gerçekleşmişti

Yoğun bakıma kaldırılan ve geçtiğimiz gün beyin ölümü gerçekleşen Eşref Yunus Yıldırıcı, bugün sabah saatlerinde yaşamını yitirdi. Kepez Devlet Hastanesi morgundan alınan Yıldırıcı'nın cenazesi, otopsi işlemleri için Antalya Adli Tıp Kurumu morguna getirildi. Cenazenin yarın aileye teslim edileceği öğrenildi. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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