Antalya'da Son İki Haftada 502 Bin Kişi Sorgulandı, 3 Bin 790 Kişi Yakalandı

Antalya'da Son İki Haftada 502 Bin Kişi Sorgulandı, 3 Bin 790 Kişi Yakalandı
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Antalya'da yapılan asayiş uygulamalarında, 502 bin kişiden 3 bin 790'ı yakalandı, 475'i tutuklandı. Denetimlerde 72 silah ve yüzlerce mermi ele geçirildi.

Antalya'da son iki haftada yapılan asayiş uygulamalarında 502 binin üzerinde kişi sorgulandı, 3 bin 790 kişi yakalandı, 475 kişi tutuklandı. Denetimlerde 72 silah ve yüzlerce mermi ele geçirildi.

Antalya Emniyet Müdürlüğü birimlerince son iki haftada gerçekleştirilen denetim ve uygulamalarda "kasten öldürme, kasten yaralama, yağma, cinsel suçlar ve hırsızlık" başta olmak üzere birçok asayiş olayına müdahale edildi. Yürütülen çalışmalarda toplam 502 bin 195 şahıs hakkında sorgulama yapılırken, bin 204'ü aranan şahıs olmak üzere 3 bin 790 kişi yakalandı. Yakalanan kişilerden 475'i adli makamlara sevk edildikten sonra tutuklandı.

Denetimlerde toplam 97 bin 271 otomobil ve motosiklet incelendi. Bu araçlar arasında çalıntı, hacizli ya da yakalama kaydı bulunan 132 otomobil ve motosiklet tespit edilerek ele geçirildi. Ayrıca 625 geçici konaklama yeri ve 114 kiralık araç firması kontrol edildi. Yapılan kontroller neticesinde 4 işletmeye ve 1 kiralık araç firmasına idari yaptırım uygulandı.

"Kumar oynanması için yer ve imkan sağlama" suçu kapsamında 14 farklı olayda 54 kişi hakkında işlem yapıldı. "Kabahatler Kanunu" kapsamında ise 369 kişiye idari para cezası kesildi.

Asayiş uygulamaları sırasında toplam 72 adet ateşli silah, 570 adet fişek ya da tüfek kartuşu ve 2 adet kesici alet ele geçirildi. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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