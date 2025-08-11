Antalya'da Son Haftada 62 Aranan Şahıs Yakalandı

Antalya'da Son Haftada 62 Aranan Şahıs Yakalandı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Antalya'da gerçekleştirilen operasyonlarda 62 aranan şahıs yakalanırken, çok sayıda silah, uyuşturucu ve çalıntı araç ele geçirildi.

Antalya'da son bir haftada 62 aranan şahıs yakalandı, çok sayıda silah, uyuşturucu ve çalıntı araç ele geçirildi.

Antalya'da huzur ve güvenliğin sağlanması amacıyla Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Motosikletli Polis Timleri (Yunus Timleri) tarafından son bir haftada gerçekleştirilen denetim ve operasyonlarda, 62 aranan şahsın yanı sıra 1 açıktan hırsızlık, 2 sahtecilik ve 35 uyuşturucu madde bulundurmak-kullanmak-ticaretini yapmak suçu şüphelisi yakalandı. Operasyonlarda ayrıca 14 adet ateşli silah, 3 çalıntı araç (otomobil ve motosiklet), 3 el telsizi, 71 gram esrar, 47 gram metamfetamin, 2 gram eroin, 99 adet sentetik ecza ve 4 bin 100 adet sentetik kannabinoid (A4) ele geçirildi. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Takımı tek başına sırtlıyor! Galatasaray'ın eski yıldızından inanılmaz gol

Galatasaray'dan gitti, içinden Messi çıktı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Hasan Can Kaya yeni aşka yelken açtı! Kız arkadaşıyla Bodrum'da görüntülendi

Hasan Can Kaya'dan sürpriz aşk! Şezlongda sevgilisiyle yakalandı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.