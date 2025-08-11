Antalya'da Son Haftada 62 Aranan Şahıs Yakalandı

Antalya'da son bir haftada 62 aranan şahıs yakalandı, çok sayıda silah, uyuşturucu ve çalıntı araç ele geçirildi.

Antalya'da huzur ve güvenliğin sağlanması amacıyla Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Motosikletli Polis Timleri (Yunus Timleri) tarafından son bir haftada gerçekleştirilen denetim ve operasyonlarda, 62 aranan şahsın yanı sıra 1 açıktan hırsızlık, 2 sahtecilik ve 35 uyuşturucu madde bulundurmak-kullanmak-ticaretini yapmak suçu şüphelisi yakalandı. Operasyonlarda ayrıca 14 adet ateşli silah, 3 çalıntı araç (otomobil ve motosiklet), 3 el telsizi, 71 gram esrar, 47 gram metamfetamin, 2 gram eroin, 99 adet sentetik ecza ve 4 bin 100 adet sentetik kannabinoid (A4) ele geçirildi. - ANTALYA