Türkmen gazı Türkiye'ye geliyor! Yıl sonuna kadar 1.3 milyar metreküp doğalgaz tedarik edilecek

Türkmen gazı Türkiye'ye geliyor! İşte tedarik edilecek miktar
Belediyede büyük skandal! Depremzedeler için toplanan yardımları çürümeye terk ettiler

Depremzedeler için toplanan yardımları çürümeye terk ettiler
Sabiha Gökçen'de görüş mesafesi düştü; uçuş trafiği aksadı

Radara anbean yansıdı! İstanbul hava sahasında büyük kaos
Son 92 günde takipçi sayısı en çok artan parti lideri

İşte son 92 günde takipçi sayısı en çok artan parti lideri

Antalya'da Son Haftada 228 Kişi Tutuklandı

Antalya'da Son Haftada 228 Kişi Tutuklandı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Antalya'da son bir haftada gerçekleştirilen asayiş uygulamalarında 228 kişi tutuklandı. 195 bin 562 kişi sorgulandı, aranan 1668 şahıs yakalandı. Aramalarda 63 ateşli silah ele geçirildi.

Antalya son bir haftada yapılan asayiş uygulamalarında 228 kişi tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince son bir haftada gerçekleştirilen kasten yaralama, yağma, mala zarar verme ve hırsızlık başta olmak üzere birçok suç kapsamında yürütülen çalışmalar sonucunda 195 bin 562 şahıs sorgulandı, 549'u aranan şahıs olmak üzere 1668 şahıs yakalandı. Adli makamlara sevk edilen 228 şahıs ise tutuklandı.

Trafik ve motorlu araç kontrollerinde 35 bin 315 otomobil ve motosiklet incelendi. Bu kontroller sırasında 20 çalıntı, hacizli veya yakalamalı araç ele geçirildi. Ayrıca, 546 geçici konaklama yeri ve 88 kiralık araç firması kontrol edildi, kurallara uymayan 5 işletmeye idari yaptırım kararı uygulandı.

Emniyet birimlerinin suçla mücadele kapsamında yürüttüğü operasyonlarda kumar oynanması için yer ve imkan sağlama suçuna karışan 38 kişi hakkında işlem yapıldı. Kabahatler Kanunu çerçevesinde ise 174 kişiye idari para cezası kesildi.

Son bir haftalık süreçte, suç unsurlarına yönelik aramalarda 63 ateşli silah, 428 fişek ve tüfek kartuşu ile 2 kesici alet ele geçirildi. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
img

İnsanlar akın akın o siteyi ziyaret ediyor
img

İkinci el ile sıfır arasında makas açılıyor
img

AZ Alkmaar-Galatasaray maçının sonucunu tahmin etti
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
20 yıl makam şoförlüğü yaptığı belediyeye başkan oldu

20 yıl makam şoförlüğü yaptığı belediyeye başkan oldu
Napoli'nin 'nankörler' listesine girecek: Osimhen'in yeni takımını duyurdular

"Nankörler" listesine girecek: Osimhen'in yeni takımını duyurdular
FIFA'dan devrim gibi karar: Artık maçlarda hakem olmayacak

FIFA'dan devrim gibi karar
Evde kemikleri bulunan yaşlı kadının komşuları: Bir koku vardı ama anlayamadık

Evde kemikleri bulunan kadının komşusundan akılalmaz sözler
Hülya Koçyiğit'in ölümden döndüğü an! 2 saat boyunca ambulans bekledi

Yeşilçam yıldızı yığılıp kaldığı yerde 2 saat ambulans bekledi
Esenyurt'ta bir şahıs, tartıştığı eşini boğarak öldürdü

Tartıştığı eşini boğarak öldürdü mahalleye giriş çıkışlar kapatıldı

Son Dakika Haberleri

title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.