Üye Girişi
Haberler

Antalya'da Son Bir Haftada 579 Kişi Yakalandı

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Antalya Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından son bir haftada yapılan çalışmalarda hırsızlık, dolandırıcılık, yağma, cinsel suçlar ve diğer suçlardan aranan toplam 579 kişi yakalandı. Yakalanan kişiler adli makamlara sevk edildi.

Antalya Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından son bir haftada yapılan çalışmalarda 579 kişi yakalandı.

Antalya Emniyet Müdürlüğü birimleri tarafından haklarında yakalama emri bulunan şahıslara yönelik son bir hafta içerisinde yapılan çalışmalarda hırsızlık ve dolandırıcılık suçunda aranan 162 kişi, Yağma suçuna karışan 15 kişi, cinsel suçlar nedeniyle haklarında arama kararı bulunan 6 kişi, cinayet suçuyla aranan 3 kişi ve diğer suçlardan aranan 393 kişi olmak üzere toplam 579 kişi yakalandı. 180'i kesinleşmiş hapis cezası ile aranan 579 kişi adli makamlara sevk edildi. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Antalya Emniyet Müdürlüğü Antalya Güvenlik Suç 3.Sayfa Güncel Haberler

Belediye Başkanı Gökhan Mustafa Demirtaş'a cinsel saldırı suçundan hapis cezası

Belediye Başkanı Gökhan Mustafa Demirtaş'a cinsel saldırı suçundan hapis cezası

 Serçe parmağını yiyen caniyle birlikte tedavi olmuş! Yeniden hastaneye gideceğini öğrenen Dilan Polat dilekçe verdi

Serçe parmağını yiyen caniyle birlikte tedavi olmuş! Yeniden hastaneye gideceğini öğrenen Dilan Polat dilekçe verdi

 Normalleşme süreci hız kesmiyor! CHP'nin gölge kabinesi bakanlarla bir araya geldi

Normalleşme süreci hız kesmiyor! CHP'nin gölge kabinesi bakanlarla bir araya geldi

 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Afganistan kararı! Diplomatik pasaporta vize muafiyeti kaldırıldı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Afganistan kararı! Diplomatik pasaporta vize muafiyeti kaldırıldı
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title