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Antalya'da Son Bir Haftada 578 Kişi Yakalandı

Antalya'da Son Bir Haftada 578 Kişi Yakalandı
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Antalya'da, haklarında yakalama emri bulunan şahıslara yönelik gerçekleştirilen operasyonlarda toplam 578 kişi gözaltına alındı. Adli mercilere teslim edilenler arasında hırsızlık, dolandırıcılık ve cinsel suçlardan arananlar da yer aldı.

Antalya'da, haklarında yakalama emri bulunan şahısların yakalanmasına yönelik son bir haftada yapılan çalışmalarda, toplam 578 kişi yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü birimlerince, Asayiş Şube Müdürlüğü koordinesinde, haklarında yakalama emri bulunan şahısların yakalanmasına yönelik operasyonlar gerçekleştirildi. Son bir haftada il genelinde yürütülen çalışmalarda; hırsızlık suçlarından 51, dolandırıcılık suçlarından 110, yağma suçlarından 13, cinsel suçlardan 8, öldürme suçlarından 8 ve diğer suçlardan aranan 388 kişi yakalandı. Ayrıca kesinleşmiş hapis cezası bulunan 204 şahıs da bu kapsamda gözaltına alınarak toplam 578 kişi adli mercilere teslim edildi. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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