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Antalya'da Son Bir Haftada 201 Tutuklama Yapıldı

Antalya'da Son Bir Haftada 201 Tutuklama Yapıldı
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Antalya'da emniyet güçleri, çeşitli suçlarla ilgili gerçekleştirdikleri denetim ve operasyonlarda toplam 201 kişiyi tutukladı. 226 bin 379 kişi sorgulanırken, 1,469 kişi gözaltına alındı. Çalıntı araçlara yönelik denetimlerde 24 araç ele geçirildi.

Antalya'da emniyet ekipleri tarafından son bir hafta içerisinde gerçekleştirilen denetim, uygulama ve operasyonlarda toplam 201 şahıs tutuklandı.

Antalya Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kasten öldürme, kasten yaralama, yağma, cinsel suçlar ve hırsızlık başta olmak üzere birçok asayiş olayına müdahale etti. Yapılan çalışmalar kapsamında 226 bin 379 şahıs sorgulandı ve haklarında arama kararı bulunan 535 kişi de dahil olmak üzere toplam bin 469 şahıs gözaltına alındı. Adli makamlara sevk edilen şahıslardan 201'i tutuklandı.

Ekipler, 46 bin 159 otomobil ve motosikleti denetleyerek çalıntı, hacizli veya yakalamalı olduğu belirlenen 24 aracı ele geçirdi. Şehir genelinde 131 geçici konaklama yeri ile 90 kiralık araç firmasında denetimler yapıldı ve kurallara uymadığı tespit edilen 2 işletmeye idari yaptırım uygulandı.

Ayrıca, kumar oynanması için yer ve imkan sağlama suçuna yönelik operasyonlarda 10 farklı olayda 39 kişiye işlem yapıldı. Kabahatler Kanunu kapsamında ise 195 şahsa idari para cezası kesildi.

Son bir haftada gerçekleştirilen operasyonlarda 55 adet ateşli silah, 447 adet fişek ve tüfek kartuşu ile 8 adet kesici alet ele geçirildi. Antalya Emniyet Müdürlüğü yetkilileri, suç ve suçlularla mücadelenin kesintisiz devam edeceğini belirtti. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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