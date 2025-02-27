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Antalya'da Son 1 Haftada 542 Aranan Şahıs Yakalandı

Antalya'da Son 1 Haftada 542 Aranan Şahıs Yakalandı
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Antalya İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin gerçekleştirdiği operasyonlarda, çeşitli suçlardan aranan toplam 542 kişi yakalandı. Yakalananlar arasında hırsızlık, dolandırıcılık, yağma ve cinsel suçlar gibi birçok suç unsuruna dair zanlılar bulunuyor.

Antalya'da son 1 haftada düzenlenen operasyonlarda çeşitli suçlardan aranan 542 kişi yakalandı.

Antalya İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube ekiplerince son bir haftada gerçekleştirilen çalışmalarda çeşitli suçlardan aranan 542 kişi yakalandı. Aranan şahıslar arasında, 61 hırsızlık, 99 dolandırıcılık, 3 yağma, 10 cinsel suç, 3 öldürme ve 366 diğer suçtan zanlı yer alırken, ayrıca kesinleşmiş hapis cezası ile aranan 188 kişi de yakalanarak adli mercilere sevk edildi. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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