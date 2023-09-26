Antalya'da Sokakta Tabancayla Ateş Eden 3 Kişi Gözaltına Alındı

ANTALYA'da sokakta yürürken tabancayla havaya 10 kez ateş eden M.B. ile yanındaki 2 arkadaşı gözaltına alındı.

Olay, dün akşam saatlerinde Muratpaşa ilçesi Güvenlik Mahallesi 265 sokakta meydana geldi. İsimleri öğrenilemeyen 2 arkadaşıyla sokakta yürüyen M.B., elindeki tabancayla havaya ateş etmeye başladı. Silah seslerini duyan mahalle sakinlerinin ihbarıyla adrese gelen polis ekipleri, M.B. ile 2 arkadaşını sokağın başındaki bir kafede yakalayıp, gözaltına aldı. İsimleri öğrenilemeyen 2 kişi ekipler tarafından araca bindirilerek polis merkezine götürülürken, M.B. ise bir süre direndi. Kelepçelenen M.B.'nin üzerinde tabanca bulunamayınca polis silahın nerede olduğunu sordu. M.B. ise tabancanın nerede olduğunu söylemedi. M.B., daha sonra polis merkezine götürüldü. Olay yerinde yapılan aramada, 10 adet boş kovan bulundu.

Olay anı, sokak üzerindeki bir apartmanın güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde sokakta yürüyen 3 arkadaştan M.B.'nin, elindeki tabancayla havaya rastgele ateş ederek ilerlediği görüldü. (DHA)