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Antalya'da Sokak Köpeklerinin Ölümüne İlişkin Dilekçe Verildi

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Antalya'nın Kepez ilçesinde aynı bölgede bir hafta arayla ölü bulunan sokak köpekleri üzerine hayvanseverler, polis merkezine dilekçe vererek olayın aydınlatılmasını istedi.

Antalya'da aynı bölgede bir hafta arayla mahalle sakinleri tarafından beslenen iki sokak köpeğinin farklı şekillerde ölü olarak bulunması üzerine hayvanseverler, polis merkezine giderek olayın aydınlatılması için dilekçe verdi.

Antalya'nın Kepez ilçesi Göksu Mahallesi'nde bir hafta ara ile mahalle sakinleri tarafından beslenen iki sokak köpeğinin farklı şekillerde ölü bulunması üzerine hayvanseverler harekete geçti. Mahallede ilk olarak yaklaşık bir hafta önce bir köpeği patileri kesilmiş olarak ölü bulundu. Çalılık alana uzuvları kesilmiş halde atılan sokak köpeğinin kimler tarafından işkenceye uğrayarak öldürüldüğünü öğrenmeye çalışan gönüllüler, bu olayın üzerinden çok geçmeden aynı mahallede başka bir köpeğin benzer şekilde öldürülerek boş bir alana atıldığı haberini aldı.

İkinci ölümün ardından şikayetçi oldular

Önceki gün yine mahalleli tarafından beslenen ve uysallığı ile bilinen siyah renkli bir sokak köpeği ayakları bağlanmış ve çürümüş bir şekilde yakın bir noktada bulundu. Olayın haber verilmesi üzerine Antalya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği HAYDİ birimi bölgede inceleme yaptı. Yaşanan ikinci köpek ölümü üzerine bir mahalle sakini Kepez Polis Merkezi Amirliği'ne giderek şikayetçi oldu ve ifade verdi. Dün akşamda bazı hayvanseverler sokak köpeklerinin ölü bulunduğu Göksu Mahallesi'ne giderek son olayın yaşandığı noktada basın açıklaması yaptı.

Aynı mahallede peş peşe iki benzer olay

İkinci köpek ölümü vakasının yaşandığı Göksu Mahallesi 6868 ve 6862 sokak kesişimine gelen hayvan severler ve gönüllüler art arda yaşanan sokak köpeği ölümlerinin aydınlatılmasını ve suçluların yakalanmasını istedi. Grup adına konuşan Özlem Gezirci, son zamanlarda korkutucu haberler geldiğini belirterek "Sabah saatlerinde gönüllü arkadaşlar bir köpeğin ölüsünü buldular. Ayakları bağlanmış ve çürümüş bir şekilde bulunan köpeğin mahalleli tarafından beslenen bir köpek olduğu öğrenildi. Polise haber verildi ama bu ihbara rağmen bir sonuç alınamadı" dedi.

Bilgi alıp dilekçe verdiler

Antalya'da yaşanan olayların takipçisi olacaklarını belirten Gezirci, "Bu olayı duyunca, yaptığımız araştırmalar sonucu yine bu mahallede 12 gün önce de başka bir köpeğin patisinin kesilip öldürüldüğünü öğrendik. Bu mahallede derhal kapsamlı bir soruşturma başlatılmalı. Köpeklerin ölüm nedenini araştırmak için nekroskopi yapılmalı, bölge çevresinde bulunan kamera görüntülerinin incelemeli ve tanık beyanları ile durumun tespit edilmesi akabinde ilgili yasa hükümleri uyarınca fail veya failler haklarında idari ve adli işlemlerin başlatılmalı, yetkililerin katliamlara karşı derhal önlem almalı" ifadelerini kullandı. Grup üyeleri daha sonra Kepez Polis Amirliği'ne giderek her iki olay hakkında bilgi alıp olayın aydınlatılması için dilekçe verdiler. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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