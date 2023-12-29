Antalya'da Şok Narkotik Operasyonu: 56 Şahıs Yakalandı

Antalya'da yeni yıl öncesi harekete geçen İl Emniyet Müdürlüğü 500 polisin katılımıyla şok narkotik operasyonu gerçekleştirdi. İl Emniyet Müdürü Orhan Çevik'in sahadan yönettiği operasyonda 8 bin 986 şahıs sorgulanacak, farklı suçlardan aranması olan 56 şahıs yakalandı. Sokak ortasında durdurulan bir otomobilin bagajında ise pompalı tüfek ele geçirildi. Yılbaşı akşamında 5 bin personelle sahada olacaklarını belirten İl Emniyet Müdürü Orhan Çevik, 2024 yılında uyuşturucunun şehir merkezine girmemesinde kararlı olduklarını belirtti.

İl Emniyet Müdürlüğü birimleri şehir merkezinde insanların hayatını ve sağlığını tehdit eden uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yapan şahıs ve gruplarla mücadelesi yeni yıl öncesinde de hız kesmeden devam ediyor. Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen çalışmalarda doğu illerinden şehre uyuşturucu sevk eden gruplara ve bunların uyuşturucu sattırdığı torbacı olarak tabir edilen şahıslara yönelik olarak şok uygulama gerçekleştirildi.

İl Emniyet müdürü sahadan yönetti

Antalya İl Emniyet Müdürü Orhan Çevik de Yeşildere Mahallesi Aşık Veysel Caddesi üzerinde gerçekleştirilen uygulamaya katılarak, operasyonu sahadan yönetti. Bir süre ekiplerden bilgi alan Çevik, daha sonra şube müdürleri ve basın mensupları ile birlikte Yeşildere Mahallesinde incelemelerde bulundu. Çevik, uyuşturucu madde bağımlıları tarafından kullanılan ve sonrasında yıkılan binanın olduğu yeri ekiplere göstererek, boyatılması yönünde işlemlere başlanılmasının talimatını verdi. Çevik ardından uygulama yapan ve bir otomobil bagajında pompalı tüfek yakalayan ekiplerin yanına gelerek, ekipleri başarısından dolayı taktir etti.

Farklı suçlardan aranması olan 56 şahıs yakalandı

Uygulamaya Muratpaşa bölgesinde 56 ekip ve 200 personel, Kepez bölgesinde 44 ekip ve 300 personel, 3 Özel Harekat Unsuru, 10 motorize tim, 3 trafik ekibi ve 3 narkotik madde arama köpeği olmak üzere toplamda 100 ekip ve 500 personel katıldı. 20 adrese gerçekleştirilen operasyon ve uygulamalarda 8 bin 986 şahıs sorgulanarak, farklı suçlardan aranması olan 56 şahıs yakalandı.

12 kilo 115 gram eroin ele geçirildi

Bin 083 araç incelenerek 16 araca 37 bin 487 TL cezai işlem uygulandı. 12 kilo 115 gram eroin, 95 gram ve 376 adet kağıda emdirilmiş yaklaşık 261 bin 8 kullanımlık ve 7 milyon 830 bin 270 TL değerinde Sentetik Kannabinoid A4, 3 adet tabanca ile 23 adet fişek ile 1 adet tüfek, 1 kilo 828 gram skunk maddesi, 457,37 gram esrar maddesi, 165,92 gram kokain maddesi, 161,31 gram metamfetamin maddesi, 246 adet ecstasy maddesi, 244 adet sentetik ecza maddesi, 2 kök kenevir bitkisi, 4 adet hassas terazi, uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 187 bin 725 tl-20 euro-100 dolar ele geçirildi. 45 şahıs hakkında uyuşturucu ticareti yapmak ve sağlamak suçundan, 218 şahıs hakkında uyuşturucu madde kullanmak ve bulundurmak suçundan tahkikat düzenledi.

"2023 yılında sahayı hiçbir zaman boş bırakmadık"

Uygulama hakkında açıklamalarda bulunan İl Emniyet Müdürü Orhan Çevik, "Ülkemiz genelinde olduğu gibi ilimizde de var olan huzur ortamının devamını sağlamak istiyoruz. Yılbaşı öncesinde ve vatandaşlarımızın huzur içerisinde bir yıla girmeleri noktasında çalışmalarımız devam ediyor. Uyuşturucu ile mücadeleye her zaman önem veriyoruz. Daha önceden elde ettiğimiz istihbarat çalışmaları sonrasında belirlediğimiz adreslere ve ticaretini yapanlara yönelik hava destekli bir operasyon gerçekleştiriyoruz. Şuan burada 200'e yakın ekip var. Birçok birimden arkadaşımız katılıyor. 2023 yılında sahayı hiçbir zaman boş bırakmadık, sokakta ne kadar başarılı isek o kadar veririmiz artıyor. 30 büyükşehir içerisinde yakalama miktarı ve olay sayısını arttıran illerin başında geliyoruz. Bize destek veren herkese teşekkür ediyorum" dedi.

"Yılbaşı akşamında 5 binin üzerinde sahada olacağız"

2024 yılında uyuşturucunun şehir merkezine girmemesi yönünde kararlı olduklarını belirten Çevik, "Yılbaşı akşamında 5 binin üzerinde sahada olacağız. Her alanda tedbirimizi alacağız. Tüm arkadaşlarımızla sahada olacağız" sözlerine yer verdi. - ANTALYA