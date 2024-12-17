Antalya'da Şofben Yangını Korkuttu
Antalya'nın Serik ilçesinde bir evin banyosunda bulunan şofbenden çıkan yangın, evde bulunan kadının zamanında müdahalesi ve itfaiyenin hızlı ekipleri sayesinde büyümeden söndürüldü. Yangında banyoda hasar meydana geldi.
Antalya'nın bir evin banyosunda bulunan şofbenden çıkan yangın büyümeden söndürüldü.
Yangın, Serik ilçesi Yeni Mahalle'de K.O.'ya ait 3 katlı apartmanın 3'üncü katında saat 19.30 sıralarında meydana geldi. Evin banyosunda bulunan elektrikli şofbenin alev alması sonucu yangın çıktı. O sırada evde bulunan kadının dumanları fark etmesi üzerine itfaiyeyi arayarak ihbarda bulundu. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. İlk müdahaleyi evde bulunan kadının yaptığı yangın, 2 itfaiye aracının müdahalesi ile kısa sürede söndürüldü.
Yangında evin banyo bölümü yanarak zarar gördü. Yangın sırasında evden kendi imkanı ile çıkan kadını komşuları sakinleştirdi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı. - ANTALYA