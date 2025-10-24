Antalya'da Skunk Operasyonu: 53 Kilo Uyuşturucu Ele Ge geçirildi

Antalya İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin düzenlediği operasyonda 53 kilo 250 gram skunk ile 39 kök skunk bitkisi ele geçirildi.

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Kepez ve Aksu ilçelerinde yürütülen operasyonda bir şüphelinin evinde ve serasında yapılan aramalarda 53 kilo 250 gram skunk ile 39 kök skunk bitkisi ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheli hakkında adli tahkikat başlatıldı. - ANTALYA