Antalya'da Silahlı ve Kesici Aletli Kavga: 4 Yaralı

Antalya'da Silahlı ve Kesici Aletli Kavga: 4 Yaralı
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Antalya'nın Kepez ilçesinde iki grup arasında çıkan silahlı ve kesici aletli kavgada 4 kişi yaralandı. Olayda yaralananlar hastaneye kaldırılırken, şüpheli kardeşler gözaltına alındı.

Antalya'nın Kepez ilçesinde iki grup arasında çıkan silahlı ve kesici aletli kavgada 4 kişi yaralandı.

Olay, Aydoğmuş Mahallesi'nde saat 14.30 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, kız kardeşleri A. Y.'nin (20) telefonunu karıştıran abileri, kardeşlerinin gönül ilişkisi yaşadığını öğrendikleri Serkan E.'yi konuşmak için çağırdı. Burada Serkan E. ve yanındakiler ile E. Y., A. Y. ve O. Y. kardeşler arasında çıkan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Silah, bıçak ve sopaların kullanıldığı kavgada Maşallah E. (30), Serkan E.(22), Yadin E. (47) ve Mehmet F. U. (38) yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı. Olayı gerçekleştiren şüpheli kardeşler gözaltına alınırken, A. Y. de ifade için polis merkezine götürüldü.

Öte yandan çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, şahısların iki kişiyi yere düşürerek darp ettikleri görüldü. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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