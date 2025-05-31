Antalya'da Silahlı Kavga: 4 Yaralı

Antalya'da Silahlı Kavga: 4 Yaralı
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Kepez ilçesinde iki grup arasında çıkan kavgada 4 kişi yaralandı. Olay, kız kardeşlerin gönül ilişkisi üzerindeki tartışma sonrası silahlı ve kesici aletlerin kullanıldığı bir hesaplaşmaya dönüştü.

Antalya'da iki grup arasında kanlı hesaplaşma: 4 yaralı

ANTALYA - Antalya'nın Kepez ilçesinde iki grup arasında çıkan silahlı ve kesici aletli kavgada 4 kişi yaralandı.

Olay, Aydoğmuş Mahallesi'nde saat 14.30 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre kız kardeşleri A. Y.'nin telefonunu karıştıran abileri, kardeşlerinin gönül ilişkisi yaşadığını öğrendikleri Serkan E.'yi konuşmak için çağırdı. Burada Serkan E. ve yanındakiler ile E. Y., A. Y. ve

O. Y. kardeşler arasında çıkan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Silah, bıçak ve sopaların kullanıldığı kavgada Maşallah E. (30), Serkan E.(22), Yadin E. ve Mehmet F. U. yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı. Olayı gerçekleştiren şüpheli kardeşler gözaltına alınırken, A. Y. de ifade için polis merkezine götürüldü.

Öte yandan çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, şahısların iki kişiyi yere düşürerek darp ettikleri görüldü.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / BEGÜM AKSOY - 3.Sayfa
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