Antalya'da Silahlı Kavga: 2 Ölü, 2 Yaralı

Antalya'nın Serik ilçesinde bir emlak ofisinde daha önceden aralarında husumet bulunan iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 2 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı. Olayla ilgili gözaltına alınan 4 şüpheli sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edilirken, 1 şüphelinin ise Isparta'da tedavisinin sürdüğü öğrenildi.

Olay, 20 Ekim Pazartesi sabaha karşı saat 04.00 sıralarında Belek Mahallesi 45. Sokak üzerinde bulunan bir gayrimenkul ofisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, iş yerine gelen Alper Al (22) ve Ahmet Koç (25) ile aralarında daha önce husumet bulunan kişiler arasında tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışma, tarafların tabanca ve pompalı tüfeklerle birbirlerine ateş açmasıyla silahlı kavgaya dönüştü.

Çatışmada Ahmet Koç olay yerinde, Alper Al ise kaçmaya çalıştığı sırada sokak üzerinde vurularak hayatını kaybetti. Kavgada kimliği belirlenemeyen 2 kişi de yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, Alper Al ve Ahmet Koç'un yaşamını yitirdiğini belirlerken yaralılar hastaneye kaldırıldı. Polis ekipleri olay yerinde geniş güvenlik önlemi aldı, çok sayıda boş kovan ve silah parçası incelemeye alındı.

Olay anı güvenlik kamerasına yansımıştı

Olay anına ait güvenlik kamerası görüntülerinde, hayatını kaybeden iki kişinin otomobille olay yerine geldikleri, birinin elinde tüfek bulunduğu, karşılıklı ateş açıldığı ve kaçmaya çalışan kişinin vurularak yere yığıldığı anlar yer aldı.

"Abi namussuzluk mu yapmışız"

Olayla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan İ.C.Y., C.F., V.A. ve T.C.Y. Uncalı Semt Polikliniği'nde sağlık kontrolünden geçirildikten sonra adliyeye sevk edildi. Olayla bağlantılı 5'inci şüpheli E.K.'nın ise Isparta'da tedavi altında olduğu öğrenildi. Sağlık kontrolünden çıktığı sırada zanlılardan birinin, görevini yapan basın mensuplarına "Abi namussuzluk mu yapmışız, valla namussuzluk yapmamışız" sözleri dikkat çekti.

Antalya Valiliği, olayla ilgili yaptığı açıklamada, silahlı kavgaya karışan tüm şüphelilerin kısa sürede yakalandığını, olayda kullanılan silahların ele geçirildiğini ve soruşturmanın Serik Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde sürdüğünü bildirmişti. - ANTALYA