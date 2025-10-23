Haberler

Antalya'da Silahlı Kavga: 2 Ölü, 2 Yaralı

Antalya'da Silahlı Kavga: 2 Ölü, 2 Yaralı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Antalya'nın Serik ilçesinde, gayrimenkul ofisinde husumetli kişiler arasında çıkan silahlı kavgada 2 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı. Olayla ilgili 4 şüpheli gözaltına alındı.

Antalya'nın Serik ilçesinde bir emlak ofisinde daha önceden aralarında husumet bulunan iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 2 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı. Olayla ilgili gözaltına alınan 4 şüpheli sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edilirken, 1 şüphelinin ise Isparta'da tedavisinin sürdüğü öğrenildi.

Olay, 20 Ekim Pazartesi sabaha karşı saat 04.00 sıralarında Belek Mahallesi 45. Sokak üzerinde bulunan bir gayrimenkul ofisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, iş yerine gelen Alper Al (22) ve Ahmet Koç (25) ile aralarında daha önce husumet bulunan kişiler arasında tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışma, tarafların tabanca ve pompalı tüfeklerle birbirlerine ateş açmasıyla silahlı kavgaya dönüştü.

Çatışmada Ahmet Koç olay yerinde, Alper Al ise kaçmaya çalıştığı sırada sokak üzerinde vurularak hayatını kaybetti. Kavgada kimliği belirlenemeyen 2 kişi de yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, Alper Al ve Ahmet Koç'un yaşamını yitirdiğini belirlerken yaralılar hastaneye kaldırıldı. Polis ekipleri olay yerinde geniş güvenlik önlemi aldı, çok sayıda boş kovan ve silah parçası incelemeye alındı.

Olay anı güvenlik kamerasına yansımıştı

Olay anına ait güvenlik kamerası görüntülerinde, hayatını kaybeden iki kişinin otomobille olay yerine geldikleri, birinin elinde tüfek bulunduğu, karşılıklı ateş açıldığı ve kaçmaya çalışan kişinin vurularak yere yığıldığı anlar yer aldı.

"Abi namussuzluk mu yapmışız"

Olayla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan İ.C.Y., C.F., V.A. ve T.C.Y. Uncalı Semt Polikliniği'nde sağlık kontrolünden geçirildikten sonra adliyeye sevk edildi. Olayla bağlantılı 5'inci şüpheli E.K.'nın ise Isparta'da tedavi altında olduğu öğrenildi. Sağlık kontrolünden çıktığı sırada zanlılardan birinin, görevini yapan basın mensuplarına "Abi namussuzluk mu yapmışız, valla namussuzluk yapmamışız" sözleri dikkat çekti.

Antalya Valiliği, olayla ilgili yaptığı açıklamada, silahlı kavgaya karışan tüm şüphelilerin kısa sürede yakalandığını, olayda kullanılan silahların ele geçirildiğini ve soruşturmanın Serik Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde sürdüğünü bildirmişti. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Yenidoğan davasında tarihi duruşma başladı! Savcı Yavuz Engin'le ilk yüzleşmede gerginlik

Türkiye'nin kilitlendiği yüzleşme! Duruşmada gerginlik çıktı
Türk Bayrağı Gazze'de dalgalandı, Netanyahu sinirden köpürdü

Netanyahu'yu küplere bindiren fotoğraf! Bu sözler kriz çıkartır
Kuzenini taciz eden 18 yaşındaki genci, polis merkezinde öldürdü

Kuzenini taciz eden genci, polis merkezinde öldürdü
İstanbul'da bir devrin sonu! Bunu yapan esnafın dükkanı kapatılacak

İstanbul'da bir devrin sonu! Bunu yapan esnafın dükkanı kapatılacak
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Rusya'da fabrika patlaması: 10 ölü, 5 yaralı

Üretim tesisinde patlama: 10 ölü, 5 yaralı
Seda Sayan'ın unutamadığı Saadettin Saran anısı: Hülya'nın evinde gördüm...

Seda Sayan'ın unutamadığı Saran anısı: Hülya'nın evinde gördüm...
Seda Sayan'ın unutamadığı Saadettin Saran anısı: Hülya'nın evinde gördüm...

Seda Sayan'ın unutamadığı Saran anısı: Hülya'nın evinde gördüm...
Kim Kardashian'dan şaşırtan sağlık açıklaması: MR sonucu herkesi korkuttu

Ünlü isim MR sonucunu açıkladı: Rutin kontrolde ortaya çıktı
Rusya'da fabrika patlaması: 10 ölü, 5 yaralı

Üretim tesisinde patlama: 10 ölü, 5 yaralı
KAP açıklaması geldi! Koç Holding altın madenini 900 milyon liraya sattı

Koç Holding altın madenini milyonlarca liraya sattı
Şampiyonlar Ligi maçı sonrası dünyanın konuştuğu an! Arda'nın yüzü şekilden şekle girdi

Şampiyonlar Ligi maçı sonrası Arda'nın yüzü şekilden şekle girdi
Okan Buruk'un eski eşi Nihan Akkuş'tan maç sonu bomba yorum: Bence uzaylı

Okan Buruk'un eski eşi Nihan Akkuş'tan maç sonu bomba yorum: Bence...
7 dakikada milyarlarca liralık soygun! Hırsızlar Louvre Müzesi'nden böyle kaçmış

Tarihin izlerini 7 dakikada sildiler! Kaçma görüntüleri ortaya çıktı
KKTC'nin yeni lideri Tufan Erhürman: İlk ziyaretimi Ankara'ya yapacağım

KKTC liderinden beklenen açıklama! İşte ziyaret edeceği ilk ülke
Rakam inanılmaz seviyelerde! Galatasaray resmen para basıyor

Rakam inanılmaz seviyelerde! Galatasaray resmen para basıyor
Genç kız video çekip yaşadığı duruma isyan etti: Türkiye'yi terk etmeyi düşünüyorum

Video çekip yaşadığı duruma isyan etti: Türkiye'yi terk edeceğim
Yeni vergi düzenlemesi Komisyon'da kabul edildi! Tapudan notere, kiradan araçlara birçok sistem değişiyor

Yeni vergi düzenlemesi kabul edildi! Tüm hesaplar sil baştan değişiyor
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.