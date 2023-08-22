Antalya'da silah kaçakçılığı ve uyuşturucu operasyonunda 2 kişi gözaltına alındı

Antalya'nın Kepez ilçesinde gerçekleştirilen operasyonda, silah kaçakçılığı ve uyuşturucu ticareti yaptığı tespit edilen 2 kişi gözaltına alındı. Operasyonda 5 ruhsatsız tabanca, 5 tabanca şarjörü ve farklı miktarlarda sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

Antalya'nın Kepez ilçesinde silah kaçakçılığı ve uyuşturucu operasyonunda 2 kişi gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu imalatı ve ticareti yapan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışmalar sonucu A.K. ve V.Y'nin il dışından getirdikleri ruhsatsız tabancaları ve uyuşturucuyu piyasa süreceğini tespit etti.

İstihbarat Şube Müdürlüğü ve Kepez İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince şüphelilerin adreslerine düzenlenen operasyonda 5 ruhsatsız tabanca, 5 tabanca şarjörü, 13 fişek, farklı miktarlarda sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

Operasyonda 2 zanlı gözaltına alındı.