Antalya'da Silah Kaçakçılığı Operasyonu: 6 Tabanca ve Mermiler Ele Geçirildi

Antalya İl Jandarma Komutanlığı koordinesinde, Serik İlçe Jandarma Komutanlığı ve Jandarma Dedektifleri (JASAT) tarafından yürütülen çalışmalar sonucunda Serik ilçesinde 8 şüpheli şahsa ait adreste arama yapıldı. Yapılan aramalarda 6 adet tabanca, 193 adet tabanca mermisi, 2 adet av tüfeği ile 7 adet şarjör ele geçirildi. Silahlara el konulurken olayla ilgili adli tahkikat başlatıldı. - ANTALYA