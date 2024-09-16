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Antalya'da Silah Kaçakçılığı Operasyonu: 2 Tutuklama

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Muratpaşa ilçesinde gerçekleştirilen operasyonda 61 ruhsatsız tabanca ve 58 şarjör ele geçirildi. 4 şüpheli gözaltına alındı, 2'si tutuklandı.

Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde silah kaçakçılığı yapan 2 şahıs tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Muratpaşa ilçesinde seyir halindeki bir aracı şüphe üzerine durdurdu.

Durdurulan araç içerisinden; 61 ruhsatsız tabanca ve 58 adet şarjör ele geçirildi. Operasyonda; "6136 Sayılı Kanuna Muhalefet" suçundan 4 şüpheli gözaltına alınırken, adli makamlara sevk edilen 4 şüpheli şahıstan 2'si tutuklanarak cezaevine gönderildi. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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