Antalya'da Silah Kaçakçılığı Operasyonu: 2 Tutuklama
Muratpaşa ilçesinde gerçekleştirilen operasyonda 61 ruhsatsız tabanca ve 58 şarjör ele geçirildi. 4 şüpheli gözaltına alındı, 2'si tutuklandı.
Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde silah kaçakçılığı yapan 2 şahıs tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Muratpaşa ilçesinde seyir halindeki bir aracı şüphe üzerine durdurdu.
Durdurulan araç içerisinden; 61 ruhsatsız tabanca ve 58 adet şarjör ele geçirildi. Operasyonda; "6136 Sayılı Kanuna Muhalefet" suçundan 4 şüpheli gözaltına alınırken, adli makamlara sevk edilen 4 şüpheli şahıstan 2'si tutuklanarak cezaevine gönderildi. - ANTALYA