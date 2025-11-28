Haberler

Antalya'da Silah Kaçakçılığı Operasyonu: 15 Pompalı Tüfek Ele Geçirildi

Antalya'da Silah Kaçakçılığı Operasyonu: 15 Pompalı Tüfek Ele Geçirildi
Güncelleme:
Antalya'da düzenlenen operasyonda, jandarma ekipleri tarafından ateşli silah ticareti yaptığı değerlendirilen bir şüpheli araçta 15 adet pompalı tüfek ve şarjör ele geçirildi. Olayla ilgili adli tahkikata başlandı.

Antalya'da silah kaçakçılığına yönelik düzenlenen operasyonda 15 adet pompalı tüfek ve şarjör ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince savcılık koordinesinde Kepez ilçesinde ateşli silah ticareti yaptığı değerlendirilen şüphelilere yönelik operasyon gerçekleştirildi. Bu kapsamda 1 şüpheli şahsın aracında yapılan aramada 15 adet pompalı tüfek ve 15 adet tüfek şarjörü ele geçirildi. Yakalanan silahlara el konulurken, olayla ilgili adli tahkikata başlandı. - ANTALYA

