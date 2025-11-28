Antalya'da Silah Kaçakçılığı Operasyonu: 15 Pompalı Tüfek Ele Geçirildi

Antalya'da silah kaçakçılığına yönelik düzenlenen operasyonda 15 adet pompalı tüfek ve şarjör ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince savcılık koordinesinde Kepez ilçesinde ateşli silah ticareti yaptığı değerlendirilen şüphelilere yönelik operasyon gerçekleştirildi. Bu kapsamda 1 şüpheli şahsın aracında yapılan aramada 15 adet pompalı tüfek ve 15 adet tüfek şarjörü ele geçirildi. Yakalanan silahlara el konulurken, olayla ilgili adli tahkikata başlandı. - ANTALYA