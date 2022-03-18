Antalya'da silah kaçakçılarına operasyon: 154 tüfek ele geçirildi - Haberler

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Antalya'da silah kaçakçılarına operasyon: 154 tüfek ele geçirildi

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Antalya'da silah kaçakçılarına operasyon: 154 tüfek ele geçirildi

Antalya'da silah ticareti yaptıkları belirlenen 2 kişiye yönelik gerçekleştirilen operasyonda 154 adet tüfek ele geçirilirken, şahıslar gözaltına alındı.

ANTALYA (İHA) - Antalya'da silah ticareti yaptıkları belirlenen 2 kişiye yönelik gerçekleştirilen operasyonda 154 adet tüfek ele geçirilirken, şahıslar gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Antalya İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat Şube Müdürlüğü son zamanlarda Antalya'da işyeri kurşunlama, kasten adam öldürme ve yaralama olaylarında kullanılmak amacıyla ticareti yapılan silah kaçakçılığının önlenmesine yönelik çalışma yürüttü. Yapılan çalışmalarda, O.G. ve E.G. isimli şahısların araç ile Konya'nın Beyşehir ilçesinden temin ettikleri tüfekleri Antalya'ya getirerek satacakları bilgisi alınması üzerine Serik İlçe Jandarma Komutanlığı, Jandarma Olay Yeri İnceleme ve Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekiplerinin de destekleri ile düzenlenen operasyonda 154 adet tüfek ele geçirildi.

Olay ile ilgili olarak nöbetçi cumhuriyet savcısına bilgi verilerek alınan talimat doğrultusunda gözaltına alınan O.G. ve E.G., işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilecek. - ANTALYA

Antalya'da silah kaçakçılarına operasyon: 154 tüfek ele geçirildi

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

İl Jandarma Komutanlığı, Jandarma, Antalya, Silah, 3. Sayfa, Haberler

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