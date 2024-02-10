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Antalya'da Sigara ve Tarihi Eser Kaçakçılığı Operasyonu

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Antalya'da yapılan operasyonda sigara ve tarihi eser kaçakçılığı yaptığı belirlenen 10 kişi hakkında adli işlem yapıldı. Operasyonda çok sayıda kaçak malzeme ele geçirildi.

Antalya'da sigara ve tarihi eser kaçakçılığı yaptığı belirlenen 10 kişi hakkında adli işlem yapıldı.

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatları doğrultusunda, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Muratpaşa, Kepez ve Konyaaltı ilçelerinde operasyonlar gerçekleştirdi. Çalışmalarda; 80 bin 300 adet makaron, 71 kilogram tütün, 53 adet puro, 42 adet elektronik sigara, 30 adet sikke, 45 adet değişik markalarda telefon, 90 adet şarj adaptörü, 5 adet kablosuz kulaklık, 1 adet tabanca ve fişekler ele geçirildi.

Operasyonlarda 8 şahsa "5607 Sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanuna Muhalefet Etmek" suçundan, 1 şahsa "2863 Sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu'na Muhalefet Etmek" suçundan, 1 şahsa "6136 Sayılı Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Kanun'a Muhalefet Etmek" suçundan adli işlem yapıldı. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Cumhuriyet Başsavcılığı Emniyet Müdürlüğü Antalya Kaçakçılık 3.Sayfa Politika Güncel Haberler

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