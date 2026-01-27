Haberler

Taşan dere nedeniyle sitenin bahçesi ve araçlar su içinde kaldı

Güncelleme:
Antalya'da dün akşam saatlerinde meydana gelen şiddetli yağış ve fırtına, 29 bloklu bir siteyi sular altında bıraktı. Meteoroloji'nin 'Sarı Kod' uyarısı sonrası birçok bölge zarar gördü.

Antalya'da dün akşam saatlerinde etkili olan şiddetli yağış ve fırtına nedeniyle taşan dere 29 bloklu siteyi sular altında bıraktı.

Meteoroloji 4. Bölge Müdürlüğü'nün 'Sarı Kod' ile uyardığı Antalya'da dün akşam saatlerinde etkisini gösteren şiddetli fırtına ve sağanak yağış nedeniyle hayat olumsuz etkilendi. Birçok bölgede yollar sular altında kalırken, araç sürücüleri zor anlar yaşadı. Liman Mahallesi 62 Sokak'ta bulunan 29 blok ve 600 daireden oluşan bir siteyi ise yakınında bulunan derenin yağmur suları nedeniyle taşması sonucu su bastı. Zaman zaman su seviyesinin 1 metreyi bulduğu site içerisinde bulunan araçlar su altında kalırken, birçok araçta maddi hasar meydana geldi. - ANTALYA

