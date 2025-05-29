Antalya'da Şiddetli Sağanak ve Dolu Tarımı Vurdu

Antalya'nın Serik ilçesinde sabah saatlerinde etkili olan sağanak yağış ve dolu, tarım arazilerinde ve seralarda zarara yol açtı.

Meteorolojinin uyarılarının ardından sabah saatlerinde aniden bastıran şiddetli sağanak ve dolu yağışı, ilçe genelinde hayatı olumsuz etkiledi. Yanköy, Tekke, Zırlankaya ve Pınarcık mahallelerinde dolu nedeniyle birçok seranın camları kırıldı, bazı seralar ise şiddetli yağışa dayanamayarak tamamen çöktü.

Çöken seralarda yetiştirilen domates ve biberler zarar görürken, açık alanda ekili karpuz tarlalarının da doludan olumsuz etkilendiği bildirildi.

İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü yetkilileri, dolunun ardından sahaya inerek ilk incelemelere başladı. Resmi hasar tespit çalışmalarının en kısa sürede tamamlanarak rapor haline getirileceği öğrenildi. - ANTALYA