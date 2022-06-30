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Antalya'da şiddetli rüzgar sahildeki şemsiyeleri uçurdu

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Antalya'da şiddetli rüzgar sahildeki şemsiyeleri uçurdu

Antalya'nın dünyaca ünlü sahilinde aniden çıkan şiddetli rüzgar, onlarca şemsiyeyi uçurdu.

Antalya'nın dünyaca ünlü sahilinde aniden çıkan şiddetli rüzgar, onlarca şemsiyeyi uçurdu. Kısa süreli paniğe neden olan o anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Dün öğlen saatlerinde Konyaaltı sahilinde aniden rüzgar çıktı. Cankurtaranlar vatandaşları ikaz düdükleriyle uyarırken, sahilde kısa süreli panik yaşandı. Rüzgarın etkisiyle sahildeki şemsiyeler bir anda etrafa saçılmaya başladı. Birçok şemsiye ise metrelerce gökyüzüne yükseldi, bir müddet sonra denize düştü. Tatilcilerden bazıları şemsiyelerini elleriyle tutmaya, bazıları da kapatıp çıkarmaya çalıştı.

Olayda yaralanan olmazken, o anlar vatandaşın cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı. - ANTALYA

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Konyaaltı Antalya 3. Sayfa Haberler

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