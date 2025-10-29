Haberler

Antalya'da Şiddetli Fırtına, Çatıyı Yola Uçurdu

Antalya'da Şiddetli Fırtına, Çatıyı Yola Uçurdu
Güncelleme:
Antalya'da dün akşam aniden bastıran fırtına ve şiddetli yağış, birçok noktada olumsuz etkilere yol açtı. Muratpaşa ilçesinde bir binanın çatısı yola savrulurken, güvenlik kamera görüntüleri olayın dehşetini ortaya koydu.

Antalya'da dün akşam saatlerinde yaşanan fırtınaya dayanamayarak yola uçan tonlarca ağırlığındaki çatının düşme anı güvenlik kamerasına yansıdı

Turizm kenti Antalya'da dün akşam saatlerinde aniden bastıran ve yaklaşık 20 dakika süren şiddetli yağış ve fırtına sırasında birçok noktada hayat olumsuz etkilenmişti. Kentin farklı noktalarında fırtına nedeniyle rüzgarın şiddetine dayanamayan ağaçlar araç ve insanların üzerine devrilmişti. Muratpaşa ilçesi Meydankavağı Mahallesi Perge Bulvarı üzerinde ise bir binanın çatısında bulunan tonlarca ağırlıktaki demir profil ve PVC malzemelerden yapılan yola uçmuştu.

Olay anı güvenlik kamerasında

Binanın çatısında yola savrulan devasa boyuttaki parça nedeniyle yol uzun süre trafiğe kapanırken, çatının düştüğü noktada bulunan trafonun zarar görmesi nedeniyle bölgede uzun süre elektrik kesintisi yaşanmıştı. Tonlarca ağırlığındaki çatının söküm işlemleri devam ederken, fırtına sırasında çatının uçtuğu o anların hemen öncesi bir işyerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde ilk olarak bina çatısından düşmeye başlayan beton parçaları görülürken kısa süre sonra ise çatı ile birlikte PVC pencerelerin parçalarının işyerinin önüne düştüğü ve aynı anda elektriklerin kesilerek kaydın bittiği görüldü. - ANTALYA

