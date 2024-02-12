Antalya'da seyir halindeki otomobilin tekerleği çıkıp bariyere çarptı, sürücü yaralandı

Antalya'nın Manavgat ilçesinde, seyir halindeki otomobilin tekerleğinin çıkıp bariyere çarpması sonucu meydana gelen kazada sürücü yaralandı.

Kaza, Alanya- Antalya Karayolu, Batı Side Köprülü Kavşakta meydana geldi. Antalya istikametine seyir halindeki Adnan Temel'in kullandığı 06 VHB 77 plakalı Tofaş Kartal model otomobilin, henüz belirlenemeyen bir nedenle sağ arka tekerleği yerinden çıktı. Kontrolden çıkan otomobil demir bariyerlere çarparak durabildi. Kazayı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Sürücü Temel, olay yerindeki müdahalesinin ardından adliyeye sevk edildi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - ANTALYA