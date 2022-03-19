Antalya'da seyir halindeki otomobil yandı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Antalya'da seyir halindeki otomobil yandı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
 - Güncelleme:
Antalya'da seyir halindeki otomobil yandı

Antalya'nın Aksu ilçesinde seyir halindeki otomobil, motor kısmında çıkan yangında kullanılamaz hale geldi.

ANTALYA (İHA) - Antalya'nın Aksu ilçesinde seyir halindeki otomobil, motor kısmında çıkan yangında kullanılamaz hale geldi.

Olay, saat 11.30 sıralarında Antalya- Alanya karayolu üzerinde meydana geldi. Gökçen Kaya yönetimindeki 07 AVL 133 plakalı otomobil, seyir halindeyken motor kısmından dumanlar çıkmaya başladı. Sürücü Kaya, araçtan inerek durumu hemen itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, alevlere müdahale ederek yangını kısa sürede söndürdü. Motor kısmı tamamen yanan otomobil kullanılamaz hale geldi. - ANTALYA

Antalya'da seyir halindeki otomobil yandı

Antalya'da seyir halindeki otomobil yandı

Antalya'da seyir halindeki otomobil yandı

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Otomobil, Antalya, İtfaiye, Gökçen, 3. Sayfa, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title