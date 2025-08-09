Antalya'da Seyir Halindeki Otomobil Park Halindeki Tıra Çarptı: 4 Yaralı

Antalya'nın Serik ilçesinde seyir halindeki otomobilin park halindeki tıra çarpması sonucu 4 kişi yaralandı. Yaralılara ilk müdahaleyi yoldan geçen bayan doktor yaparken kaza anı güvenlik kamerası tarafından anbean kaydedildi.

Kaza, Serik ilçesi Yeni Mahalle D 400 karayolunda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre H.Ç'ye ait yol kenarında park halinde bulunan 07 BMD 661 plakalı tıra, İbrahim Ö. idaresindeki 34 SF 5551 plakalı Volkswagen marka otomobil çarptı. Kazada tır dorsesinin altına giren otomobilde sıkışan sürücüsü İbrahim Ö., eşi Ö.E.Ö., oğlu A.Ö., ve kızı yaralandı. Çevredekilerin durumu 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarı üzerine bölgeye sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kaza anında olay yerinden geçen bir doktor, yaralanan 4 kişiye ilk müdahaleyi yaptı. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından araç içerisinde sıkıştıkları yerden çıkarılan yaralılar sağlık ekipleri tarafından ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Kaza sonrası inceleme başlatılırken, tır sürücüsü ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü.

Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı

Kaza anı güvenlik kamerası tarafından anbean kaydedilirken, görüntülerde otomobilin tıra arkadan çarpması, kazayı gören vatandaşların yardıma koşması yer aldı. - ANTALYA