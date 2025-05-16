Antalya'da Seyir Halindeki Otomobil Alev Aldı

Antalya'da Seyir Halindeki Otomobil Alev Aldı
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Antalya'nın Serik ilçesinde seyir halindeyken alev alan otomobil, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Araç tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Antalya'nın Serik ilçesinde seyir halindeyken aniden alev alan otomobil, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Araç tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi.

Olay, saat 07.30 sıralarında Serik'e bağlı Cumalı kavşağı yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Antalya'dan Serik yönüne doğru ilerleyen, Azerbaycan uyruklu Maksim Aleksandroviç'in kullandığı 07 AKK 208 plakalı kiralama şirketine ait Hyundai marka otomobil, henüz belirlenemeyen nedenden alev aldı. Aracın motor kısmından çıkan dumanları fark eden sürücü, aracı yol ortasında durdurup 112 Acil Çağrı Merkezi'nden yardım istedi. Olay yerine kısa sürede itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Tamamen yanan araç hurdaya döndü. Yangın nedeniyle tek şeritten sağlanan trafik yangının söndürülmesinin ardından tekrar normale döndü. Olayla ilgili inceleme başlatıldı. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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