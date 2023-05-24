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Antalya'da seyir halindeki araç alev alev yandı

Antalya'da seyir halindeki araç alev alev yandı

3. Sayfa Haberleri

Antalya'nın Kumluca ilçesinde seyir halindeki hafif ticari araç alev alev yandı.

Antalya'nın Kumluca ilçesinde seyir halindeki hafif ticari araç alev alev yandı.

Edinilen bilgiye göre, Kumluca'dan Antalya istikametine gitmekte olan Mehmet Karlar (28) idaresindeki 35 ABP 423 plakalı hafif ticari araç, Belen Mahallesi Araç Muayene İstasyonu yakınlarına geldiğinde aniden alev aldı. Sürücü ve yanındaki iki yolcu kendilerini dışarı atarken, yoldan geçen diğer sürücüler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Belirtilen adrese gelen itfaiye ekipleri yanan aracı söndürdü. Araç kullanılamaz hale gelirken, jandarma yangınla ilgili inceleme başlattı. - ANTALYA

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Kumluca Antalya Tragger 3. Sayfa Haberler

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