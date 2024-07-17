Antalya'da servis şoförleri arasında park yeri tartışması kavgaya dönüştü

Antalya'nın Serik ilçesinde personel taşıyan servis şoförlerin park yeri tartışması kavgaya dönüştü. Kavga anı cep telefonu ile kaydedildi.

Olay, Serik ilçesine bağlı Kadriye turizm merkezinde dün gece saatlerinde yaşandı. Alışveriş merkezi çalışanlarını taşıyan iki servisçi arasında park yeri sebebiyle çıkan sözlü tartışma kavgaya dönüşürken, araçtan inen bir grup otobüsün camlarını vurmaya başlayınca otobüs şoförü aracın kapılarını kapattı. Olay anı çalışanlar tarafından cep telefonu ile kaydedildi. Olay sonrası ihbar üzerine polis ekipleri sevk edilirken, kavgaya karışanlar emniyete götürüldü. Çalışanlar ise başka araçlarla evlerine bırakıldı. Olay sonrası her iki tarafın da birbirinden şikayetçi olduğu bildirildi. - ANTALYA